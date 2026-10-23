Il padre di Meghan indagato per immagini pedopornografiche

Keystone-SDA

Condividi

Il padre di Meghan, Thomas Markle, è indagato nelle Filippine per possesso di immagini pedopornografiche.

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo riferiscono i media britannici, secondo cui l’uomo avrebbe una vasta collezione di immagini illegali, scoperta dal figlio Thomas Markle Jr, fratellastro della duchessa di Sussex.

Meghan si è detta “profondamente turbata” dalle notizie secondo cui nell’ex abitazione nelle Filippine del padre sono state trovate immagini di abusi sessuali su minorenni. In una dichiarazione, la duchessa di Sussex ha rivelato di essere stata informata nel 2018 da Scotland Yard di “accuse inquietanti” sul genitore, con cui non ha più rapporti.

Meghan ha definito le accuse, riportate dal tabloid Sun, “più disgustose di quanto si possa mai immaginare”. Secondo il Sun, Markle conservava “centinaia, se non migliaia” di immagini sessuali di minori in quattro grandi scatole, mescolate a ricordi di famiglia nella sua ex casa di Cebu, nelle Filippine. L’uomo ha respinto le accuse, parlando di “menzogne malate”.

Tenuto lontano dai figli

Dopo la diffusione della notizia che il padre è indagato nelle Filippine per possesso di immagini pedopornografiche, Meghan ha affermato che i suoi pensieri vanno “a tutti i bambini che potrebbero aver subito danni” e che quando ricevette la lettera con le accuse contro il genitore dalla polizia di Londra le fu assicurato “che erano in corso indagini”: da lì la decisione di tenerlo lontano dai suoi figli per proteggerli. La duchessa ha concluso la sua dichiarazione auspicando che giustizia sia fatta fino in fondo.

Secondo i media britannici, la polizia delle Filippine si starebbe preparando a sequestrare le prove contro Thomas Markle, mentre l’Fbi valuterebbe l’apertura di un’indagine negli Stati Uniti.

Il padre di Meghan, 82 anni, è cittadino americano e ha vissuto negli Usa dopo l’amputazione di una gamba l’anno scorso. Il figlio Thomas Markle Jr, 60 anni, che lo ha assistito a seguito del grave ictus del 2022, ha presentato una deposizione giurata alla polizia filippina che si occupa di abusi sui minorenni.

“Quando ho trovato questo materiale sono rimasto inorridito e non ho avuto altra scelta che denunciare mio padre”, ha detto al Sun. “L’ho sostenuto, accudito e aiutato per anni, ma ora basta. Non parlerò mai più con mio padre, a meno che non venga chiamato a testimoniare contro di lui”.

Articoli più popolari I più discussi