Implenia si aggiudica contratto da 250 milioni in Svezia
Il gigante delle costruzioni Implenia ha annunciato oggi di essersi aggiudicato un contratto da oltre 250 milioni di franchi in Svezia. Il gruppo zurighese costruirà la stazione sotterranea di Korsvägen a Göteborg, sulla costa occidentale del Paese.
(Keystone-ATS) Il contratto, assegnato dall’Amministrazione svedese dei trasporti (Trafikverket), comprende anche l’installazione dei sistemi tecnici, indica un comunicato.
Questo progetto rientra nello sviluppo della nuova linea West Link, che collegherà diverse stazioni, con l’obiettivo di rafforzare la rete ferroviaria e migliorare l’accessibilità ai principali siti della città.
Nel 2024, Trafikverket aveva già scelto Implenia per costruire un altro tratto di questa nuova linea, compreso un tunnel ferroviario e la nuova stazione sotterranea di Haga.