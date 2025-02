In Germania un nuovo sondaggio mostra Spd in forte recupero

Un nuovo sondaggio in Germania segnala un primo più vistoso effetto dello tsunami dei giorni scorsi, provocato dall'apertura della Cdu all'asse con l'ultradestra nel Bundestag.

(Keystone-ATS) Stando a Yougov, infatti, i socialdemocratici sarebbero in ripresa con un 18% dei consensi, 3 punti percentuali in più rispetto alla settimana scorsa. Anche Afd guadagna un punto e va al 22%. L’Unione resta inalterata al 29% e i Verdi sarebbero al 12%. La sinistra della Linke viene data al 6%, come il BSW di Sahra Wagenknecht, i liberali ancora sotto la soglia di ingresso al 4% (+1).

Intanto, il vicecancelliere verde uscente Robert Habeck propone un segnale di convergenza fra i partiti del centro, per provare a riparare i forti danni provocati dall’apertura della Cdu di Friedrich Merz all’ultradestra di Afd della settimana scorsa. Un passo che il leader dei conservatori si è rimangiato, assicurando che non succederà “mai” più.

“Potremmo lanciare un segnale oltre la lite del fatto che un consenso democratico stabile al centro esista ancora”, ha affermato Habeck. “Scholz, Merz ed io potremmo forse riuscire a individuare tre, quattro punti , adesso prima della fine della campagna elettorale, dove diciamo: su questo siamo d’accordo tutti”.

Habeck ha citato temi come la solidarietà europea alla luce delle mosse del nuovo presidente Usa Donald Trump, il sostegno all’Ucraina e l’obiettivo di alleggerire i prezzi energetici per promuovere l’economia. Si dovrebbe così chiarire una volta per tutti che “alcuni principi valgano per qualsiasi governo, a prescindere da quale sia il cancelliere”.

La mozione della Cdu sulla stretta ai migranti passata al Bundestag mercoledì scorso, grazie ai voti di Afd, e la bocciatura della proposta di legge relativa alla stessa questione, avvenuta solo grazie ai franchi tiratori, ha alimentato un clima di forte sfiducia fra i partiti moderati nella Repubblica federale, rendendo più difficile immaginare delle intese dopo il voto del 23 febbraio.

Lo stesso Habeck ha detto qualche giorno fa che Merz si è “squalificato” come futuro cancelliere, mentre il capogruppo dell’Spd Rolf Muetzenich ha accusato Merz di aver aperto “le porte dell’inferno”.