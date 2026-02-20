The Swiss voice in the world since 1935
In Siria centinaia detenuti liberati per amnistia decisa da Sharaa

Il leader siriano Ahmad Sharaa ha promulgato un decreto che concede un'ampia amnistia per i reati commessi prima della sua entrata in vigore, prevedendo riduzioni di pena, estinzioni totali per alcune fattispecie e condizioni specifiche per l'accesso ai benefici.

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo riferiscono i media di Damasco, secondo cui centinaia di detenuti sono stati già liberati in diverse città del paese. Il provvedimento introduce una data spartiacque, l’8 dicembre 2024: data del cambio di regime siriano, con la dissoluzione del potere dinastico degli Assad e l’avvento di Sharaa e dei suoi miliziani sostenuti da Turchia e Stati Uniti.

In base al decreto, prima dell’8 dicembre 2024 numerosi reati previsti dal codice penale ordinario e militare possono essere interamente amnistiati, indipendentemente dallo stato dei procedimenti giudiziari.

Il testo ha già sollevato critiche da parte di giuristi, costituzionalisti e avvocati siriani, che ne contestano la base giuridica, la compatibilità con la dichiarazione costituzionale della fase transitoria e l’uso dell’amnistia come atto di natura sovrana piuttosto che legislativa.

Il provvedimento esclude dall’amnistia reati come tortura, tratta di esseri umani, traffico aggravato di droga e altre fattispecie considerate gravi, ma include ampie categorie di reati economici e militari, oltre a misure di esenzione per anziani e detenuti affetti da malattie terminali. Secondo i critici del provvedimento, l’adozione del criterio temporale e la chiusura retroattiva di intere categorie di reati rischiano di comprimere il ruolo della magistratura e di trasformare l’amnistia in uno strumento di gestione politica del passato, più che in una misura tecnica o umanitaria.

