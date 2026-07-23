Incontro Lavrov-Rubio a Manila su Ucraina
Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio hanno avviato un colloquio nella capitale filippina Manila, secondo quanto riportato da un corrispondente della Tass.
(Keystone-ATS) L’incontro tra Lavrov e Rubio si svolge a margine degli eventi relativi all’Asean a Manila, presso il Philippine International Convention Center.
Annunciando l’incontro il giorno precedente, Lavrov aveva dichiarato di voler chiedere al suo omologo americano il punto di vista della Casa Bianca sulle prospettive di risoluzione del conflitto in Ucraina. Da parte sua, Rubio ha confermato di voler discutere anche lui la questione ucraina con il ministro degli Esteri russo.