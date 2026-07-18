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India lancia con successo il primo razzo orbitale privato

Keystone-SDA

Il primo razzo orbitale indiano costruito da un'azienda privata ha effettuato il suo volo inaugurale, secondo quanto riferito dal costruttore.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Viene così segnato un passo significativo per il gigante dell’Asia meridionale, che punta a conquistare una fetta più ampia dell’economia spaziale globale.

“Ciao spazio, siamo arrivati!”, ha dichiarato Skyroot Aerospace in un post su X. “Il volo di prova n. 1 del Vikram-1 ha completato la sua missione. Il primo lancio in assoluto del settore privato indiano è stato portato a termine con successo”.

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