The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Intelligenza artificiale, oltre uno svizzero su tre la usa

Keystone-SDA

In Svizzera più di una persona su tre in età lavorativa utilizza strumenti di intelligenza artificiale (IA) generativa: il paese supera ampiamente la media mondiale e sale ulteriormente nella graduatoria internazionale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) È quanto emerge dal rapporto “Global AI Diffusion” pubblicato oggi dal gigante informatico americano Microsoft.

Nel primo trimestre del 2026 l’uso globale dell’IA ha continuato a crescere, raggiungendo il 17,8% della popolazione fra i 15 e i 64 anni, rispetto al 16,3% di fine 2025. La progressione nella Confederazione è stata ancora maggiore, dal 34,8% al 37,8%.

Nel confronto tra 147 nazioni, il paese di Guglielmo Tell si piazza al 14esimo posto. In testa alla classifica vi sono gli Emirati Arabi Uniti con il 70,1%, seguiti da Singapore (63,4%) e Norvegia (48,6%). All’ultimo posto si trova la Cambogia, con appena il 5,7%.

Secondo Microsoft l’IA sta uscendo dalla fase sperimentale per entrare sempre più nella vita quotidiana: i programmi vengono utilizzati per lavoro, apprendimento e creatività. Un fattore trainante è il progresso tecnico degli strumenti di IA per gli sviluppatori di software: a livello globale, il numero di caricamenti di codice sulla piattaforma GitHub è aumentato del 78% in un anno.

Il rapporto evidenzia anche un crescente divario digitale. Nel nord del mondo il 27,5% della popolazione in età lavorativa utilizza l’IA generativa, mentre nel sud globale la percentuale scende al 15,4%. Tra le cause, secondo gli autori della ricerca, vi sono l’accesso limitato all’elettricità e a internet, come pure minori competenze digitali.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR