The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Iran: colpita sede dell’organismo che eleggerà nuova Guida suprema

Keystone-SDA

Gli attacchi israeliani e statunitensi hanno colpito l'edificio dell'organismo che eleggerà la nuova guida suprema dell'Iran.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La sede dell’Assemblea degli Esperti a Qom è stata colpita da un attacco missilistico, ha dichiarato l’agenzia di stampa Tasnim, precisando che ieri sera anche la sede dell’Assemblea degli Esperti a Teheran era stata presa di mira da aerei statunitensi e israeliani.

Canali Telegram segnalano morti e feriti tra alcuni membri del consiglio, senza che tuttavia vi siano conferme ufficiali al riguardo.

L’Assemblea degli Esperti è l’organo della Repubblica islamica designato per eleggere la Guida Suprema. I membri hanno il compito di eleggere il prossimo leader, dopo la morte di Ali Khamenei negli attacchi di sabato, e hanno tenuto riunioni a tal fine.

Un funzionario della difesa israeliano ha dichiarato ad Axios che l’attacco è avvenuto proprio durante lo scrutinio dei voti. Non è chiaro quanti degli 88 membri del consiglio fossero presenti nell’edificio in quel momento, né l’entità dei danni. “Volevamo impedire loro di eleggere un nuovo leader supremo”, ha affermato il funzionario.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR