Iran: colpita sede dell’organismo che eleggerà nuova Guida suprema

Keystone-SDA

Gli attacchi israeliani e statunitensi hanno colpito l'edificio dell'organismo che eleggerà la nuova guida suprema dell'Iran.

(Keystone-ATS) La sede dell’Assemblea degli Esperti a Qom è stata colpita da un attacco missilistico, ha dichiarato l’agenzia di stampa Tasnim, precisando che ieri sera anche la sede dell’Assemblea degli Esperti a Teheran era stata presa di mira da aerei statunitensi e israeliani.

Canali Telegram segnalano morti e feriti tra alcuni membri del consiglio, senza che tuttavia vi siano conferme ufficiali al riguardo.

L’Assemblea degli Esperti è l’organo della Repubblica islamica designato per eleggere la Guida Suprema. I membri hanno il compito di eleggere il prossimo leader, dopo la morte di Ali Khamenei negli attacchi di sabato, e hanno tenuto riunioni a tal fine.

Un funzionario della difesa israeliano ha dichiarato ad Axios che l’attacco è avvenuto proprio durante lo scrutinio dei voti. Non è chiaro quanti degli 88 membri del consiglio fossero presenti nell’edificio in quel momento, né l’entità dei danni. “Volevamo impedire loro di eleggere un nuovo leader supremo”, ha affermato il funzionario.