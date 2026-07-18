Iran pone fine a impegni presi nell’ambito del protocollo d’intesa

Keystone-SDA

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Il viceministro degli esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha dichiarato oggi che "Teheran ha interrotto i suoi impegni previsti dal protocollo d'intesa (memorandum of understanding) firmato a Islamabad tra Iran e Stati Uniti".

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(Keystone-ATS) “Al momento non ci sono notizie di colloqui e la politica attuale dell’Iran è quella di difendere fermamente il paese”, ha dichiarato Gharibabadi, aggiungendo: “Stavamo negoziando, ma gli americani hanno violato completamente il protocollo d’intesa con le loro mosse aggressive. Tuttavia, hanno ricevuto una risposta e hanno capito che tali azioni non porteranno a nulla, poiché l’Iran darà una risposta decisa e una lezione severa agli aggressori”.

“Se sono saggi dovrebbero trovare altre soluzioni”, ha sottolineato, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnim.