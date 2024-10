Israele lancia operazione di terra in Libano

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Israele ha lanciato stanotte l’operazione di terra in Libano. Le Idf specificano di aver iniziato attacchi mirati contro Hezbollah. Il gabinetto di guerra di Tel Aviv parla di blitz limitato nel tempo e nello spazio, che non punta a occupare il sud del Paese.

Secondo il Times of Israel, Israele ha colpito un edificio nel campo di rifugiati palestinesi di Ain El-Hilweh vicino a Sidone, nel sud del Libano. Si tratta del più grande campo palestinese nel Paese. Secondo indiscrezioni, Israele stava puntano a Mounir Maqdah, comandante delle Brigate dei martiri di Al-Aqsa.

Il portavoce dell’Idf, Daniel Hagari, ha dichiarato che le forze israeliane “si sono addestrate e preparate negli ultimi mesi” per l’operazione di terra iniziata nelle ultime ore, riporta il Guardian.

“Le forze di terra sono supportate in uno sforzo d’attacco dall’Aeronautica e dalle forze di artiglieria, che colpiscono obiettivi militari nella zona in un’azione coordinata con i combattenti delle forze terrestri… L’Operazione Northern Arrows prosegue in base alla valutazione della situazione contemporaneamente ai combattimenti a Gaza e in altri teatri”, ha dichiarato.

Raid israeliani nella notte anche sulla Siria. Secondo i media locali almeno tre civili sono morti negli attacchi israeliani vicino Damasco.

In un attacco israeliano ieri su una casa nel campo profughi di Nuseirat, nella zona centrale della Striscia di Gaza, sono stati uccisi almeno 13 palestinesi, tra cui donne e bambini, secondo quanto riferito da medici locali a Reuters online.