Keller-Sutter ha incontrato Emmanuel Macron

Keystone-SDA

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter è stata accolta oggi all'Eliseo dall'omologo francese Emmanuel Macron. I due hanno discusso di vari temi bilaterali, oltre che delle sfide geopolitiche esistenti.

2 minuti

(Keystone-ATS) Keller-Sutter, secondo quanto si legge in un comunicato odierno del Dipartimento federale delle finanze (DFF), ha sottolineato la stretta collaborazione con la Francia a livello bilaterale, europeo e internazionale.

Nella giornata odierna si è parlato fra le altre cose del vertice del G7, che la Francia ospiterà dal 14 al 16 giugno 2026 a Évian, sul Lago Lemano, e della cooperazione tra gli organi di sicurezza in tale contesto.

Non si è mancato poi di discutere delle numerose crisi internazionali, dalla guerra in Ucraina, alla situazione a Gaza, fino all’Iran. La Confederazione ha ancora una volta offerto i suoi buoni uffici per trovare soluzioni pacifiche.

I due presidenti nel colloquio di Parigi hanno anche parlato delle prospettive economiche e delle misure europee volte a rafforzare la competitività. Riguardo agli Stati Uniti, la Svizzera ha ribadito la volontà di ottenere una revoca definitiva dei dazi.

Keller-Sutter in seguito ha illustrato i prossimi passi nel processo della via bilaterale fra Berna e Bruxelles. Macron ha apprezzato i progressi compiuti e ha confermato il suo pieno appoggio in prosieguo.

Entrambe le parti hanno infine sottolineato con piacere le eccellenti relazioni fra i due Paesi.