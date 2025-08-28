The Swiss voice in the world since 1935
Kiev: danneggiato edificio delegazione Ue da attacchi russi

Keystone-SDA

L'edificio della delegazione dell'Ue a Kiev è stato danneggiato dagli attacchi russi avvenuti la scorsa notte. Lo scrive su X la commissaria Ue per l'Allargamento, Marta Kos.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Condanno fermamente questi brutali attacchi, un chiaro segnale che la Russia rifiuta la pace e sceglie il terrore. La nostra piena solidarietà va al personale dell’Ue, alle loro famiglie e a tutti gli ucraini che stanno subendo questa aggressione”, scrive Kos.

Da parte sua, il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa ha detto di essere “inorridito dall’ennesima notte di mortali attacchi missilistici russi contro l’Ucraina”. “I miei pensieri – ha aggiunto – sono rivolti alle vittime ucraine e anche al personale della delegazione Ue in Ucraina, il cui edificio è stato danneggiato da questo deliberato attacco russo”.

L’aggressione della Russia non fa che rafforzare la nostra determinazione a stare al fianco dell’Ucraina e del suo popolo. “L’Ue non si lascerà intimidire”, afferma Costa.

