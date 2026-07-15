Kiev potrà acquistare componenti cinesi per droni con fondi Ue
L'Ucraina potrà utilizzare i fondi provenienti dai prestiti dell'Unione europea destinati alla difesa per l'acquisto di componenti cinesi per droni. Lo scrive il Financial Times, citando due fonti a conoscenza del dossier.
(Keystone-ATS) Kiev ha ottenuto una deroga per una parte di una tranche da 6 miliardi di euro – proveniente dal prestito Ue per l’Ucraina – per destinarla all’acquisto di componenti per droni dalla Cina. La decisione, osserva il foglio britannico, evidenzia le lacune che permangono nella produzione interna di difesa dell’Ue, nonostante lo sforzo di rafforzare la base industriale nella difesa.
La deroga, si legge ancora sul Financial Times, “mette inoltre in evidenza il ruolo della Cina nella fornitura di armamenti a entrambe le parti in questo conflitto che dura ormai da oltre quattro anni. Sebbene l’Ue abbia accusato Pechino di essere il principale facilitatore della guerra della Russia contro l’Ucraina in quanto fornitore chiave del complesso militare-industriale di Mosca, riconosce che anche l’industria degli armamenti di Kiev fa affidamento su componenti cinesi”.
In base alle condizioni del prestito dell’Ue, i prodotti per la difesa acquistati con i fondi dell’Unione devono provenire in gran parte dal mercato unico, dall’Ucraina o da partner approvati, come il Canada. Altri alleati possono rientrare nei criteri se firmano un partenariato di sicurezza con l’Ue, contribuiscono al programma e forniscono un sostegno sostanziale all’Ucraina. Il Regno Unito ha aderito al programma lunedì.