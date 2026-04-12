L’Arabia Saudita ha giustiziato sette persone in un giorno

Keystone-SDA

Le autorità saudite hanno giustiziato sette persone condannate per traffico di droga in un solo giorno, secondo quanto riportato domenica dai media statali.

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(Keystone-ATS) L’agenzia di stampa saudita ha affermato che cinque sauditi e due giordani sono stati giudicati colpevoli di traffico di pillole di anfetamina nel regno.

“La pena di morte è stata applicata come punizione discrezionale nei confronti dei colpevoli”, ha riferito l’agenzia, aggiungendo che le esecuzioni hanno avuto luogo nella regione di Riad.

Dall’inizio del 2026, Riad ha giustiziato 38 persone in casi legati alla droga, la maggior parte delle 61 esecuzioni effettuate, secondo un conteggio dell’AFP basato su dati ufficiali. I cittadini stranieri costituiscono la maggioranza delle persone giustiziate quest’anno, per un totale di 33 persone.

Nel 2025 le esecuzioni nel regno hanno raggiunto un livello record per il secondo anno consecutivo, con le autorità che hanno giustiziato 356 persone, di cui 243 in casi legati alla droga. Il numero di esecuzioni nel 2025 ha raggiunto il picco massimo in un singolo anno da quando Amnesty International ha iniziato a documentare i casi di pena di morte nel regno del Golfo nel 1990. Il precedente record, di 338, era stato registrato nel 2024.

L’Arabia Saudita ha ripreso le esecuzioni per reati di droga alla fine del 2022, dopo aver sospeso l’uso della pena di morte nei casi di stupefacenti per circa tre anni. La più grande economia del mondo arabo è anche uno dei maggiori mercati per il captagon, uno stimolante illecito che, secondo le Nazioni Unite, rappresentava la principale esportazione della Siria sotto il deposto leader Bashar al-Assad.

Il regno del Golfo è stato oggetto di continue critiche per l’uso della pena di morte, che le organizzazioni per i diritti umani hanno condannato come eccessiva e in netto contrasto con gli sforzi del Paese per presentare un’immagine moderna al mondo.