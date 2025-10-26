The Swiss voice in the world since 1935
L’Argentina alle urne per le elezioni di medio termine

Si sono aperte oggi le urne in Argentina per le elezioni politiche di medio termine dove è in ballo il rinnovo della metà dei seggi della Camera (127) e un terzo dei seggi del Senato (24).

(Keystone-ATS) Trentasei milioni di argentini vanno al voto in un contesto di forte volatilità dei mercati e di stancamento economico e affrontando il dilemma se ratificare il programma ultraliberale del governo di Javier Milei, che promette l’avvio di ulteriori riforme nella seconda metà del mandato, o se mettere un freno all’esecutivo – logorato negli ultimi mesi anche da diversi scandali – rafforzando l’opposizione.

Gli ultimi sondaggi pronosticano un esito finale incerto, con un testa a testa tra il partito di Milei, La Libertà Avanza (Lla), che raccoglie una media attorno al 36%, e la coalizione peronista Fuerza Patria (Fp), rilevata attorno al 34%.

Tuttavia i risultati degli scrutini verranno pubblicati divisi per ognuna delle 24 provincie del Paese, e quindi senza un conteggio complessivo a livello nazionale, e in tale contesto gli analisti politici prevedono che una volta chiuse le urne si aprirà tra i diversi contendenti la battaglia per imporre un’interpretazione favorevole del voto.

Tenendo conto dell’attuale sparuto manipolo di deputati e senatori su cui conta oggi, la Libertà Avanza potrà sicuramente esibire un incremento del numero dei seggi. Per il governo l’obiettivo minimo in questa tornata è quello di raggiungere almeno il 30% dei seggi in una delle due Camere e poter difendere in questo modo i veti del presidente alle iniziative dell’opposizione.

Ma attenti al risultato degli scrutini saranno anche i mercati, che da settimane scommettono su una svalutazione del peso, e il governo di Donald Trump, che ha dato un inedito sostegno all’alleato Milei in vista delle elezioni mettendo sul piatto un piano di aiuti da 40 miliardi di dollari.

