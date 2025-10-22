L’IA arriva in corsia: a Zurigo aiuta i medici contro la burocrazia

Keystone-SDA

Un'alleanza tra il Kinderspital di Zurigo e quattro aziende tecnologiche punta a sviluppare una piattaforma di intelligenza artificiale (IA) per rivoluzionare il lavoro in ospedale.

(Keystone-ATS) Il primo progetto concreto: un sistema che scrive automaticamente i referti medici, liberando i professionisti dalla burocrazia.

Insieme al nosocomio pediatrico, Cisco, Zühlke, Netcloud e la startup 44ai hanno avviato un progetto pilota per creare una struttura sicura e ampliabile destinata agli ospedali. L’iniziativa, nata nell’ambito del programma Country Digital Acceleration del colosso americano Cisco, prende il via con un obiettivo molto concreto: automatizzare la creazione della documentazione medica.

Nel suo primo campo d’applicazione l’IA viene utilizzata per creare automaticamente rapporti medici partendo da dati strutturati e non strutturati, riassumere la storia clinica dei pazienti riducendo errori e tempo impiegato, trascrivere le conversazioni medico-paziente e precompilare i referti.

“Con questa iniziativa uniamo partner tecnologici di primo piano, competenza clinica e capacità innovativa elvetica”, afferma Garif Yalak, membro della direzione di Cisco Svizzera, citato in un comunicato. “Insieme creiamo le basi per un utilizzo sicuro e sostenibile dell’IA nel settore sanitario”. Matthias Bryner, responsabile informatico del Kinderspital, aggiunge: “Vediamo nell’IA il potenziale per migliorare sensibilmente i processi, mantenendo sempre al centro il valore aggiunto per le persone”.

La piattaforma è concepita fin dall’inizio come un modello trasferibile, con un’infrastruttura IA sicura e interoperabile. Tecnologicamente, si baserà sull’infrastruttura Cisco e verrà gestita in loco. Zühlke fornirà la consulenza strategica, Netcloud il supporto operativo, mentre 44ai metterà a disposizione la piattaforma software Haidy, specializzata nella creazione automatizzata di referti. L’intesa tra i cinque partner è stata formalizzata in agosto con la firma di una lettera di intenti.

Il Kinderspital di Zurigo è il più grande centro di pediatria e chirurgia infantile della Svizzera e cura ogni anno circa 100’000 pazienti. L’organico comprende 2600 collaboratori.