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L’India inaugura il suo primo treno alimentato a idrogeno

Keystone-SDA

Il primo treno alimentato a idrogeno realizzato interamente in India è stato inaugurato stamattina a Jind e collegherà la città nello Stato dell'Haryana a quella di Sonipat: lo riportano i media locali, tra cui l'agenzia Pti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il treno percorrerà in due ore la tratta di 89 chilometri tra le due città del nord dell’India fermando in 12 stazioni intermedie ed è dotato di dieci vagoni.

“L’India compie un grande passo verso la mobilità verde”, è stato il commento su X del premier indiano Narendra Modi dopo l’inaugurazione.

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