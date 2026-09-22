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L’uragano Polo raggiunge la categoria 5 al largo del Messico

Keystone-SDA

L'uragano Polo ha raggiunto la categoria 5, la massima prevista dalla scala Saffir-Simpson, al largo della costa pacifica del Messico.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha reso noto il National Hurricane Center statunitense, secondo cui la tempesta ha raggiunto venti massimi di circa 260 chilometri orari.

Il ciclone dovrebbe restare in mare e non è previsto, al momento, un impatto diretto sulla costa.

Nonostante ciò continua però a rappresentare un rischio per il Messico sud-occidentale, dove dovrebbe causare piogge intense capaci di provocare allagamenti e frane, soprattutto negli Stati di Guerrero e Michoacan. Le autorità messicane mantengono gli avvisi sulla costa e invitano alla prudenza nelle aree interessate dal maltempo.

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