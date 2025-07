La densità edilizia non rende necessariamente le città più calde

Keystone-SDA

L'edilizia ad alta densità non comporta necessariamente un aumento del calore nelle città. L'importante è come vengono organizzati gli spazi, afferma un ricercatore del Politecnico federale di Zurigo (ETH).

2 minuti

(Keystone-ATS) “I quartieri densamente costruiti con verde ben posizionato e molti alberi – come in alcune zone di Ginevra – possono essere più piacevoli di insediamenti aperti ma meno ombreggiati e poco ventilati quali Schönberg a Friburgo”, scrive Jan Carmeliet, professore di fisica degli edifici, in un articolo pubblicato giovedì dall’università.

In passato la densificazione significava troppo spesso più spazio abitativo a scapito degli spazi verdi, il che riduceva il comfort termico e aumentava il rischio di stress da calore, afferma Carmeliet. È quindi opinione diffusa tra urbanisti, autorità e ricercatori che la densificazione urbana porti inevitabilmente a un aumento delle temperature.

“Io stesso conduco ricerche sulla riduzione del calore nelle città e ritengo che questo assunto sia errato”, aggiunge. “Il problema non è la densità in sé, ma come la organizziamo”. A suo avviso il comfort termico si crea grazie all’interazione tra l’ombra fornita dagli edifici e dagli alberi, la ventilazione libera e il raffreddamento della vegetazione. Questa interazione richiede un approccio integrato che tenga conto delle esigenze di ciascun quartiere, del clima locale e dello spazio e delle risorse disponibili.

La densificazione è necessaria per salvare la terra che scarseggia. Ma non deve andare a scapito della qualità della vita. Se costruiamo città che non solo offrono più spazio abitativo, ma anche più ombra, aria, spazio verde e natura, allora la densificazione non è un passo indietro, ma una chiave sensata per un futuro resistente al clima, conclude Carmeliet.

Nell’ambio del progetto SWICE – sponsorizzato da un programma di promozione dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) – è stato analizzato il carico termico dei quartieri di Ginevra e Friburgo e come diversi scenari di inverdimento e densificazione influiscano sul comfort. Il progetto comprende sei Living Labs, in cui i ricercatori lavorano insieme a residenti, autorità, gestori di immobili e urbanisti per sviluppare e testare strategie per combattere il calore urbano.