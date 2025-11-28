La Russia minaccia di “bloccare completamente” WhatsApp

Keystone-SDA

Le autorità russe hanno minacciato oggi di "bloccare completamente" il servizio di messaggistica WhatsApp, poiché lo accusano di non essere in grado di escludere dal suo servizio attività ritenute criminali.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il gigante americano Meta, proprietario di WhatsApp, non ha reagito immediatamente alla minaccia formulata in una dichiarazione dell’ente russo di controllo delle telecomunicazioni Roskomnadzor.

La Russia aveva già vietato agli utenti di effettuare chiamate sulla piattaforma ad agosto, nell’ambito di un più ampio giro di vite sui social network di proprietà di aziende straniere. La messaggistica di Telegram è stata oggetto della stessa misura restrittiva ad agosto.

Secondo i critici, Mosca sta cercando di costringere i russi a utilizzare invece le piattaforme controllate dallo Stato. Roskomnadzor afferma da parte sua che WhatsApp viene utilizzato per “organizzare e compiere atti terroristici nel Paese, per reclutare gli esecutori, e per frodi e altri crimini contro i nostri cittadini”.

“WhatsApp è uno dei due servizi di messaggistica più popolari in Russia, insieme a Telegram. Mosca vuole che entrambi forniscano l’accesso ai dati su richiesta delle forze dell’ordine, non solo per le indagini sulle frodi ma anche per le indagini sulle attività che la Russia classifica come terroristiche.

Le autorità accusano inoltre i servizi di sicurezza ucraini di utilizzare queste applicazioni per reclutare russi per commettere atti di sabotaggio nel Paese in cambio di una promessa di pagamento. Gli attivisti per i diritti umani temono che il controllo dei servizi di messaggistica estenda i poteri di polizia dello Stato russo.