The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Lady Gaga, Sabrina e Ariana dominano Mtv Video Music Awards

Keystone-SDA

Lady Gaga trionfa agli Mtv Video Music Awards 2025 chiudendo la serata con quattro trofei, tra cui quello come artista dell'anno, mentre Ariana Grande e Sabrina Carpenter hanno entrambe portato a casa tre premi a testa.

Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti

(Keystone-ATS) Ariana Grande ha conquistato il ‘Moon Person’ più prestigioso, quello per il video dell’anno, con Brighter Days Ahead.

C’era anche l’ex dei Måneskin, Damiano David, con Next Summer tra i candidati in corsa per la Mtv Push Performance of the Year, ma i giurati gli hanno preferito Katseye per Touch.

Condotti da LL Cool J, i premi sono stati trasmessi in diretta dall’UBS Arena di New York sia sulla Cbs per la prima volta, e ancora anche su Mtv, dove la cerimonia continua a essere l’ultimo vestigio della rivoluzionaria rete tutto-musica che all’inizio degli anni Ottanta trasformò il videoclip in uno strumento centrale dell’industria della musica.

Artiste donne hanno fatto da mattatrici dell’edizione 2005, portando a casa premi in 24 delle 30 categorie: uno specchio della predominanza femminile conquistata negli ultimi anni nel panorama del pop.

Carpenter: “Protect Trans Rights”

Ariana Grande, rivolgendosi al pubblico dopo aver vinto anche come come migliore artista pop e miglior video longform, ha spiegato che il suo Brighter Days Ahead “riguarda il duro lavoro necessario per guarire da traumi di ogni tipo, e il tornare a casa ai nostri io più giovani creando sicurezza nelle nostre vite, un processo che dura tutta la vita in un esercizio quotidiano”. Grande ha poi presentato a Mariah Carey il Video Vanguard Award, una sorta di premio alla carriera mentre Ricky Martin ha vinto come “Icona Latina”.

Sabrina Carpenter è stata l’unica, in una diretta sulla rete che di recente si è più volte piegata alle pressioni dell’amministrazione Trump per ottenere l’approvazione del merger chiave con Skydance, a prendere posizioni politiche a favore dei diritti dei trans: la sua performance di Tears ha incluso ballerini drag e cartelli con le scritte “Protect Trans Rights” e “In Trans We Trust”.

La superstar di Espresso ha poi preso la parola accettando il premio per il miglior album dedicandolo al suo “incredibile cast, ai ballerini e alle regine sul palco con me stasera: questo mondo, come tutti sappiamo, può essere pieno di critiche, discriminazioni e negatività. Sono grata di poter far parte di qualcosa che porta luce, che ti fa sorridere, ballare e sentire che il mondo è la tua ostrica”.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
20 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
13 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR