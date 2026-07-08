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Le Pen e Bardella sottobraccio aprono campagna elettorale

Keystone-SDA

Marine Le Pen e Jordan Bardella hanno aperto la loro campagna elettorale congiunta, all'indomani della decisione della leader di candidarsi all'Eliseo per il 2027, incontrando i simpatizzanti in un mercato a La Flèche, nel centro della Francia.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Entriamo tutti e due in questa campagna presidenziale in un luogo simbolico”, ha dichiarato Marine Le Pen al suo arrivo al fianco di Jordan Bardella, fino a ieri in predicato di candidarsi all’Eliseo per il Rassemblement National (Rn) se a lei fosse stato impossibile farlo.

“Questo – ha aggiunto Le Pen – è un territorio in cui gli elettori non votavano Rn e piano piano si sono rivolti a noi fino ad accordarci una bellissima vittoria alle ultime elezioni municipali”.

Ad attendere i due esponenti dell’estrema destra, non soltanto sostenitori, ma anche contestatori, in particolare quelli de La France Insoumise (Lfi), che hanno fischiato il loro arrivo, sventolando bandiere e innalzando cartelli con scritte contro il Rn. I sostenitori di Le Pen e Bardella, hanno intonato invece La Marsigliese.

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