Leader dello Yemen annuncia controffensiva contro gli Houthi

Keystone-SDA

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Il leader del governo yemenita sostenuto dall'Arabia Saudita ha annunciato oggi l'inizio di una vasta operazione militare contro gli Houthi, appoggiati dall'Iran, con l'obiettivo di riconquistare il territorio sotto il loro controllo.

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(Keystone-ATS) Lo scrive sul proprio sito Reuters, cui funzionari regionali e occidentali avevano riferito all’inizio di questa settimana che l’Arabia Saudita e i suoi alleati yemeniti stavano pianificando un attacco contro gli Houthi, con i sauditi a capo dei combattimenti aerei e le forze yemenite impegnate sul terreno.

“Oggi annuncio l’inizio delle operazioni militari per riconquistare il territorio rimanente della repubblica ed estendere l’autorità dello Stato e delle sue istituzioni su tutto il territorio nazionale”, ha dichiarato il presidente yemenita Rashad al-Alimi in un discorso televisivo.

Nel frattempo, gli Houthi hanno affermato di aver lanciato missili balistici e droni contro siti della Saudi Aramco a Riyadh e nella zona di Khurais, in Arabia Saudita, sostenendo che gli attacchi hanno causato vasti incendi, in risposta a quelli che hanno definito 50 raid aerei e missilistici guidati dall’Arabia Saudita contro lo Yemen nelle ultime 12 ore. Non c’è stata alcuna conferma immediata da parte di Riad.