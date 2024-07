Lindt & Sprüngli, con prezzi più alti salgono vendite e guadagni

(Keystone-ATS) Grazie ad un aumento dei prezzi – giustificato con il maggiore costo del cacao – e a una crescita dei volumi Lindt & Sprüngli ha visto aumentare sia le vendite che la redditività nel primo semestre.

In base alle indicazioni fornite oggi il fabbricante di cioccolato di alta qualità ha visto i ricavi raggiungere 2,2 miliardi di franchi, il 4% in più rispetto allo stesso periodo del 2023. La progressione organica – cioè al netto di acquisizioni, dismissioni ed effetti valutari – si è attestata al 7%. L’utile operativo Ebit è salito del 15% a 292 milioni, mentre il profitto netto ha raggiunto 218 milioni (+6%).

I dati sono in linea con le previsioni degli analisti in relazione al giro d’affari, ma sono superiori per le altre componenti. I guadagni sono comunque aumentati anche a causa di effetti straordinari e la borsa ha quindi reagito con cautela: il buono di partecipazione (BP, quello cioè che dà diritto al dividendo, ma non concede il voto) nel pomeriggio si presentava in contenuto rialzo frazionale (+0,3%), mostrandosi poco più tonico di un mercato generalmente orientato a un lieve ribasso (-0,3%). Va ricordato che il BP Lindt & Sprüngli, con un corso oggi di 11’000 franchi, fa da un anno parte del listino SLI (i 30 titoli più importanti), essendo subentrato nel 2023 a Kühne+Nagel, passato all’SMI (20 titoli) dopo lo stralcio di Credit Suisse.

Sul mercato si può però anche comprare l’azione nominativa della società, che è ancora meno per tutte le tasche: vale infatti attualmente 108’400 franchi ed è la seconda azione più cara del pianeta. A titolo di confronto, con un singolo valore Lindt & Sprüngli è possibile comprare al momento oltre 4000 quote azionarie di UBS, che costano 27 franchi. Vent’anni or sono, nel 2003, sarebbero per contro bastate 300 azioni UBS per accedere alla finanza dal gusto di cioccolato.

Forte di una tradizione di oltre 175 anni, Lindt & Sprüngli si definisce leader mondiale nel settore della cioccolata premium: uno dei suoi prodotti più conosciuti è il coniglietto di cioccolato dorato con campanellina. Il gruppo con sede a Kilchberg (ZH) dispone di dodici impianti produttivi propri in Europa nonché negli Stati Uniti e ha in organico oltre 14’500 dipendenti. La società – che fa risalire le sue origini a Rudolf Sprüngli (1816-1897) di Horgen (ZH) e a Rodolphe Lindt (1855-1909) di Berna – è entrata in borsa nel 1986.