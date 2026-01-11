LU: altissimi livelli di pesticida nel fiume Wyna

Keystone-SDA

Livelli molto elevati di residui di pesticidi sono stati rilevati nel fiume Wyna, nel canton Lucerna.

(Keystone-ATS) Le concentrazioni di deltametrina, una sostanza altamente nociva per pesci e insetti, sono arrivate a superare nel peggiore dei casi di 4200 volte la soglia ecotossicologica.

La notizia è stata riportata oggi dal domenicale “NZZ am Sonntag”, citando una lettera del cantone agli agricoltori locali, e confermata dal Dipartimento federale dell’ambiente (DATEC) a Keystone-ATS. Esso ritiene che questi altissimi livelli di deltametrina siano motivo di preoccupazione e vadano pertanto presi sul serio.

Le misurazioni che hanno riscontrato la vasta diffusione dell’insetticida, il cui uso è consentito solo in circostanze eccezionali, sono state effettuate tra l’8 settembre e l’8 ottobre 2025. La “NZZ am Sonntag” sottolinea come l’ufficio dell’agricoltura lucernese avesse autorizzato il trattamento dei campi di colza della regione con deltametrina proprio in questo periodo autunnale.

Esistono requisiti giuridicamente vincolanti per la protezione delle acque per tutti i prodotti fitosanitari autorizzati. Secondo una portavoce dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), che fa parte del DATEC, i cantoni sono responsabili del loro rispetto. In caso di superamento dei valori limite, devono intervenire.

La deltametrina può essere utilizzata solo se non è disponibile un altro principio attivo con un rischio minore per le acque. “Attualmente non esistono alternative equivalenti per la tutela di determinate colture”, ha però spiegato il DATEC.

Lo scorso 26 novembre, il Consiglio federale ha avviato la consultazione per la modifica dell’ordinanza sulla protezione delle acque, che durerà fino al 12 marzo 2026. Secondo il DATEC, al termine di questa fase il governo valuterà nuovamente la situazione e, successivamente, fisserà un nuovo valore limite specifico per la deltametrina.