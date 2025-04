Lugano attrae sempre più super-ricchi, numero potrebbe raddoppiare

Keystone-SDA

Lugano attrae sempre più i super-ricchi: secondo uno studio della società di consulenza Henley & Partners nei prossimi dieci anni il numero di persone con patrimoni superiori a 100 milioni di franchi, oggi stimato a 40, potrebbero raddoppiare nella regione.

1 minuto

(Keystone-ATS) Altre piccole città che offrono vie privilegiate di accesso a facoltosi contribuenti provenienti dall’estero stanno vivendo la stessa tendenza, come St. Julian’s e Sliema a Malta o Riga e Jurmala in Lettonia, si legge in un comunicato odierno. Anche il cantone di Zugo, che ospita già 45 individui con oltre 100 milioni, sta registrando una forte crescita. Secondo Henley & Partners il segmento in questione è “senza dubbio il più importante in termini di creazione di ricchezza”, grazie all’elevata percentuale di imprenditori che lo compongono.

A livello globale gli Stati Uniti continuano a dominare la classifica delle 50 città più ricche del mondo, con undici agglomerati fra quelli privilegiati dai milionari. In testa alla graduatoria si trova New York, con 384’500 persone che hanno attivi per un milione, fra cui 66 miliardari. Al secondo posto si inserisce la regione di San Francisco e della Silicon Valley, al terzo Tokyo. Due località elvetiche figurano nell’elenco: Zurigo (77’800 milionari e 10 miliardari) nonché Ginevra (70’200 milionari, 14 miliardari).