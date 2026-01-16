Machado, ‘ho consegnato medaglia mio premio Nobel a Trump’

Keystone-SDA

Maria Machado ha consegnato la medaglia del suo premio Nobel per la pace a Donald Trump nel loro incontro alla Casa Bianca per l'impegno del tycoon "nella difesa della libertà e dei valori democratici in Venezuela".

(Keystone-ATS) Lo ha detto la leader dell’opposizione venezuelana a Sky News. “Duecento anni fa il generale Lafayette donò a Simon Bolívar una medaglia con il volto di George Washington. Bolivar conservò quella medaglia per il resto della sua vita”, ha dichiarato Machado, aggiungendo di aver raccontato questa storia al presidente americano.

“Duecento anni dopo, il popolo di Bolivar restituisce all’erede di Washington una medaglia, in questo caso la medaglia del premio Nobel per la pace, come riconoscimento per il suo impegno straordinario a favore della nostra libertà”, ha affermato.

“È stato per me un grande onore incontrare oggi María Corina Machado, del Venezuela. È una donna straordinaria che ha affrontato tante difficoltà. María mi ha consegnato il suo Premio Nobel per la Pace in riconoscimento del lavoro che ho svolto. Un gesto meraviglioso di reciproco rispetto. Grazie, María!”, ha scritto su Truth Trump.