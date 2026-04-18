Macron: un casco blu ucciso e tre feriti tra i francesi in Libano

Keystone-SDA

Un soldato francese dell'Unifil è rimasto ucciso e tre feriti in seguito ad un attacco contro i caschi blu in Libano. Lo ha annunciato Emmanuel Macron. "Tutto lascia pensare che la responsabilità sia di Hezbollah", ha aggiunto.

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(Keystone-ATS) “Condanno l’aggressione perpetrata oggi contro alcuni membri del battaglione francese dell’Unifil”, ha dichiarato da parte sua il primo ministro Libanese, Nawaf Salam, in un post pubblicato sul proprio account X. “Ho impartito istruzioni precise affinché venga aperta un’indagine per chiarire le circostanze di tale aggressione e assicurare i responsabili alla giustizia”. “È evidente” – conclude Salam – “che questo comportamento irresponsabile arreca grave danno al Libano e alle sue relazioni con i paesi amici che lo sostengono a livello internazionale”.

Un portavoce dell’Unifil ha confermato che un incidente che ha coinvolto i loro caschi blu si è verificato a Ghandouriyeh, nel sud del Libano, affermando che stanno indagando sull’accaduto senza fornire ulteriori dettagli sulla natura dell’attacco o sul numero di vittime.