Macron inaugura fabbrica di munizioni, è “economia di guerra”

1 minuto

(Keystone-ATS) Il presidente francese Emmanuel Macron poserà oggi la prima pietra della nuova fabbrica di esplosivi per munizioni a Bergerac, nel centro del paese, nuova tappa di quella che lo stesso capo dello stato ha invocato come un'”economia di guerra”.

Necessaria a suo avviso per rispondere ai bisogni dell’Ucraina e alla nuova attualità geopolitica.

Macron, atteso sul sito di Eurenco, leader europeo delle polveri e degli esplosivi, sarà accompagnato dai ministri dell’economia Bruno Le Maire e da quello della difesa Sébastien Lecornu. Incontrerà, sul posto, i dirigenti dell’industria francese degli armamenti e affronterà con loro il tema del riarmo, ha precisato l’Eliseo. Macron ha esortato gli industriali del settore della difesa ad accelerare il passaggio alla “modalità economia di guerra”, cioè a produrre “di più e più velocemente” per continuare a sostenere attivamente l’Ucraina, invasa dalla Russia.

La nuova unità di produzione, che entrerà in servizio nel primo trimestre 2025 – ha continuato l’Eliseo – potrà produrre fino a 1200 tonnellate di polvere all’anno, che dovrà consentire di riempire 500’000 cariche modulari per i cannoni e che cominceranno ad arrivare dal primo trimestre 2025 in Ucraina.