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Magyar conquista supermaggioranza due terzi dei seggi in Ungheria

Keystone-SDA

Il leader dell'opposizione ungherese, Peter Magyar, ha conquistato la 'supermaggioranza' dei due terzi dei seggi in Ungheria. A spoglio quasi concluso, con il 97,74% delle schede scrutinate, Tisza si aggiudica 138 seggi, oltre i due terzi dei 199 in palio.

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(Keystone-ATS) Viktor Orban, con il suo Fidesz, si ferma a 55. L’unica altra forza a entrare in Parlamento è l’ultradestra di Mi Hazank (Nostra Patria), con 6 seggi.

In termini percentuali, Magyar si è imposto con il 53,6% dei consensi, contro il 37,7% di Orban. All’ultradestra va il 5,9%.

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