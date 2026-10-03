Marcello Fois vince per un soffio il Premio Campiello 2026
Marcello Fois con 'L'immensa distrazione' è il vincitore per un soffio della 64/ma edizione del Premio Campiello, con 83 voti. La proclamazione per la prima volta si è svolta oggi nellan Sala Grande al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia.
(Keystone-ATS) I voti espressi sono stati 282 su 300 votanti della Giuria Popolare di Lettori Anonimi.
Al secondo posto Alcide Pierantozzi con ‘Lo sbilico’, 80 voti e al terzo Elena Varvello con ‘La vita sempre’, 54 voti. Quarta Valeria Parrella con ‘La ragazzina’, 33 voti e quinto Ermanno Cavazzoni con ‘Storia di un’amicizia’, 32 voti.