Mattarella: Nato essenziale per l’equilibrio del mondo

Keystone-SDA

"La Nato è essenziale per garantire l'equilibrio del sistema mondiale. Ed è utile a entrambi le sponde". Lo ha detto il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, in colloqui avuti oggi a Praga con i presidenti di Camera e Senato della repubblica Ceca.

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(Keystone-ATS) Bisogna “recuperare lo spirito del 2000 (quando ci fu l’ingresso dei paesi dell’est nella Nato e nell’Ue ndr) di coraggio creativo. Il rapporto transatlantico deve rimanere saldo, ha aggiunto Mattarella.

“Dobbiamo andare verso una sovranità condivisa. Le specifiche, le caratteristiche di ogni Paese vanno sempre rispettate. Ma le sfide oggi sono globali e nessun Paese, anche quello più forte economicamente o militarmente, può pensare di fare da solo. Altrimenti la sovranità diventa illusoria”, ha detto ancora.

“Sicurezza, migrazioni, equilibrio finanziario, la presenza di soggetti che operano al di sopra degli Stati e del diritto internazionale, i cambiamenti climatici, le questioni della salute, possono essere affrontati solo in modo globale. Ci sono questioni che possono essere risolte solo con una sovranità condivisa”, ha sottolineato.

Sempre a proposito di organismi internazionali, il presidente italiano ha sottolineato che “È stato un vero salto di civiltà quando sono state istituite le Corti internazionali per sanzionare le violazioni del diritto internazionale. È di estrema gravità che vengano aggredite. Dobbiamo evitare di tornare indietro nella storia dell’umanità quando le controversie si regolavano con la forza e non con il diritto. Dobbiamo ricordarlo. C’è un detto latino che recita Amicus Plato sed magis amica veritas (amico è Platone ma più amica è la verità)”.

In visita ufficiale in Repubblica Ceca, Mattarella ha fra le altre cose incontra il suo omologo Petr Pavel. Questa mattina il presidente italiano si è concesso anche una breve passeggiata nel centro di Praga, sotto una leggera nevicata.