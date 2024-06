Media, ‘Milei ha chiesto di vedere Felipe VI a Madrid’

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il presidente argentino Javier Milei, ha chiesto di essere ricevuto in udienza da re Felipe VI durante la sua visita privata a Madrid prevista per domani, come riferisce El Pais. Ma la sua visita non compare nell’agenda della Casa reale.

Fonti del Palazzo della Zarzuela, citate dal quotidiano, segnalano che Felipe VI “coordina con il ministero degli Affari esteri i viaggi all’estero e le visite in Spagna dei capi di Stato e di Governo”. E che “la politica estera è esclusiva competenza del governo”. Il monarca aveva partecipato a Buenos Aires all’insediamento di Javier Milei alla presidenza.

In piena crisi diplomatica fra Spagna e Argentina, Milei sarà domani nella capitale iberica per ricevere il premio assegnatogli dall’Istituto Juan de Mariana – associazione ultraliberista senza scopo di lucro – in una ‘Cena della Libertà’ al Casino di Madrid. Milei riceverà la Medaglia internazionale dalla governatrice di Madrid, Isabel Diaz Ayuso (Pp), secondo quanto annunciato dal portavoce della presidente argentino, Manuel Adorni.

Il presidente argentino aveva ieri nuovamente attaccato il premier Pedro Sanchez, definendolo un “codardo”, che sta “applicando il modello del presidente del Venezuela, Nicolas Maduro” in quanto alla libertà di espressione, in un’intervista televisiva a poche ore dalla sua partenza per Madrid.

Martedì il governo spagnolo aveva chiesto esplicitamente al presidente argentino, attraverso la sua portavoce Pilar Alegria, di “osservare il dovuto rispetto al popolo spagnolo e alle sue istituzioni”. La Spagna ha già richiamato il suo ambasciatore a Buenos Aires dopo le accuse di corruzione mosse da Milei nei confronti della moglie di Sanchez, Begona Gomez, in occasione del suo precedente viaggio nella capitale iberica, lo scorso 17 maggio, alla convention del partito di estrema destra Vox.