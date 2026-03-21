Media Iran: Usa e Israele attaccano l’impianto nucleare di Natanz

Keystone-SDA

Gli Stati Uniti e Israele hanno colpito l'impianto nucleare iraniano di Natanz, ha dichiarato l'organizzazione per l'energia atomica della Repubblica islamica.

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(Keystone-ATS) “A seguito dei criminali attacchi perpetrati dagli Stati Uniti e dal regime sionista usurpatore contro il nostro Paese, il complesso di arricchimento di Natanz è stato preso di mira questa mattina”, ha affermato l’organizzazione in una dichiarazione diffusa dall’agenzia di stampa Tasnim, aggiungendo che “non è stata segnalata alcuna perdita di materiale radioattivo” nella zona dell’Iran centrale.

“L’Aiea è stata informata dall’Iran che il sito nucleare di Natanz è stato attaccato oggi. Non è stato segnalato alcun aumento dei livelli di radiazione al di fuori del sito. L’Aiea sta esaminando la segnalazione”. Lo scrive l’Agenzia per l’energia atomica delle Nazioni Unite su X. “Il direttore generale, Rafael Grossi, ribadisce l’appello alla moderazione militare per evitare qualsiasi rischio di incidente nucleare”.