Melania Trump attacca Jimmy Kimmel

Keystone-SDA

L'idillio fra la famiglia Trump e i media è durato 24 ore.

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(Keystone-ATS) Dopo le critiche del presidente statunitense Donald Trump alla giornalista di 60′ Minutes per aver letto parte del manifesto dell’aggressore della cena dei Corrispondenti della Casa Bianca, ad attaccare i media è la First Lady.

Melania Trump punta il dito contro il comico Jimmy Kimmel: “La sua retorica di odio e violenta punta a dividere il paese. A gente come Kimmel non dovrebbe essere concessa l’opportunità di entrare nelle nostre case ogni sera e diffondere odio”, ha detto su X. “Quando è troppo, è troppo. È il momento che Abc reagisca. Quante volte i vertici di Abc tollereranno l’atroce comportamento di Kimmel a discapito della nostra comunità”, ha aggiunto riferendosi al network che ospita lo show del comico.