Merz e vertici aziende tedesche difesa in visita a Kiev

Keystone-SDA

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Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato oggi - a sorpresa - a Kiev, accompagnato dai vertici di aziende del settore della difesa, per esprimere sostegno al presidente Volodymyr Zelensky mentre si intensificano gli attacchi russi contro le città ucraine.

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(Keystone-ATS) Durante la visita non annunciata, Merz – accompagnato nel viaggio dalla ministra dell’economia Katherina Reiche – comunicherà un pacchetto di misure che prevede lo stanziamento di un miliardo di euro in aiuti militari e 350 milioni di euro per interventi di riparazione nel settore energetico, secondo quanto riferito da funzionari del governo tedesco.

La visita dovrebbe inoltre portare alla conclusione di un accordo per la produzione congiunta di diverse tipologie di droni. Il cancelliere tedesco è accompagnato anche da una delegazione economica che comprende dirigenti di Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems e altre aziende. Si prevede inoltre che Merz solleciti il governo ucraino a compiere progressi sulle riforme richieste dai partner dell’UE, compresa la lotta alla corruzione.

“Oggi mi sono recato a Kiev perché l’Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane”, ha dichiarato Merz, sottolineando come le forze russe stiano bombardando centri abitati, edifici residenziali e impianti di riscaldamento. “Se la Russia non verrà fermata, prima o poi la sua macchina bellica si rivolgerà contro di noi”.

La visita del Cancelliere tedesco giunge appena un giorno dopo l’avvertimento della Russia a stranieri e diplomatici affinché lascino la capitale ucraina, preannunciando nuovi e “massicci” attacchi aerei sulla città.

l ministero degli esteri russo ha dichiarato in un comunicato che “la responsabilità di eventuali conseguenze negative ricade interamente su coloro che ignorano questo avvertimento”. Mosca aveva già lanciato un avvertimento simile a maggio, ma i leader dei Paesi sostenitori dell’Ucraina hanno sfidato tali moniti, continuando a recarsi in visita nel Paese.

Negli ultimi giorni Kiev è stata bersaglio di pesanti attacchi aerei; le autorità ucraine hanno lanciato appelli per ottenere ulteriori munizioni per la difesa aerea, necessarie a contrastare le incursioni russe condotte con droni e missili. La Russia ha colpito diversi ponti sul fiume Dnipro e infrastrutture energetiche; venerdì, il sindaco della città, Vitali Klitschko, ha descritto la situazione a Kiev come “molto drammatica”.