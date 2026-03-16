Messico: stabilito Guinness per più grande lezione calcio del mondo

Keystone-SDA

Il Messico entra nel Guinness dei primati con la più grande lezione di calcio mai organizzata al mondo, dopo aver riunito 9500 persone nello Zocalo, la principale piazza della capitale.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il record è stato certificato al termine di una sessione collettiva di 35 minuti, che ha superato di gran lunga il precedente primato di 1038 partecipanti.

L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni che precedono i Mondiali di calcio di quest’anno, che il Messico ospiterà insieme a Stati Uniti e Canada. La lezione è stata guidata dalla sindaca di Città del Messico Clara Brugada e dalla ministra del turismo Josefina Rodríguez, affiancate da ex calciatori della nazionale come Oscar “Conejo” Perez, Miguel Espana e Francisco “Kikín” Fonseca.

I partecipanti hanno praticato diverse tecniche di gioco – dal controllo di palla al tiro – in un clima festoso.

Per l’occasione la piazza centrale della capitale è stata trasformata in un enorme campo da calcio: il pavimento in cemento è stato ricoperto da tappeti di erba sintetica attorno all’asta della bandiera monumentale, con sullo sfondo gli edifici storici che circondano lo Zocalo.