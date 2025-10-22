Meta: starebbe tagliando 600 posti nella divisione IA

Meta - società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp - taglia 600 posti nella sua divisione per l'intelligenza artificiale.

(Keystone-ATS) Lo riporta il sito d’informazione americano Axios citando alcune fonti, secondo le quali la riduzione punta a rendere la divisione meno burocratica e più agile.

“Riducendo la dimensione della nostra squadra” le decisioni saranno più rapide e tutti “avranno maggiore impatto”, afferma Alexandr Wang, responsabile della divisione per l’IA di Meta, stando a quanto riportato da Axios.