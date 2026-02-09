Migros lancia “Save Food”, linea prodotti imperfetti ma di qualità

Keystone-SDA

Patate troppo piccole, carote biforcute, mele non impeccabili: questi prodotti "imperfetti" ma assolutamente commestibili troveranno una collocazione d'onore negli scaffali di Migros.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il grande distributore lancia infatti “Save Food”, una nuova linea dedicata esclusivamente a frutta e verdura svizzera che, pur essendo di ottima qualità, non rispetta i canoni standard dell’ortofrutta commerciale.

L’obiettivo è ridurre gli sprechi alimentari, sostenere l’agricoltura elvetica e offrire ai clienti prodotti sostenibili a prezzi interessanti, indica la Federazione delle Cooperative Migros (FCM) in un comunicato odierno.

I prodotti “Save Food” non soddisfano gli standard convenzionali: ad esempio, possono differire dai prodotti standard a causa di forme irregolari, dimensioni ridotte o danni causati dagli agenti atmosferici, senza però che la qualità sia compromessa, assicura la catena di supermercati. Con “Save Food” l’azienda intende inoltre combinare approcci già esistenti come “M-Budget” e “Brutte ma buone” in un’offerta unitaria a livello nazionale che unisca sostenibilità e consapevolezza dei prezzi.

Si comincia con le patate, particolarmente adatte al nuovo approccio grazie al raccolto eccezionalmente buono dell’anno scorso. Nei prossimi mesi l’offerta si estenderà ad altri articoli quali carote, cipolle, mele e pere.