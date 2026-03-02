The Swiss voice in the world since 1935
Mister Prezzi impegnato nel 2025 in tariffe energia e sanità

Stefan Meierhans, noto anche come Mister Prezzi.
Keystone-SDA

Lo scorso anno il Sorvegliante dei prezzi Stefan Meierhans si è occupato principalmente delle tariffe nei settori di energia, sanità, invii di lettere e pacchi, ambiti da cui sono pervenute la maggior parte delle segnalazioni da parte dei cittadini.

3 minuti

(Keystone-ATS) Le proposte da lui emanate hanno riguardato soprattutto le tasse sull’acqua, sulle acque di scarico e sui rifiuti.

In diversi settori centrali è stato possibile ottenere notevoli sgravi, ha indicato Meierhans nella conferenza stampa annuale di oggi a Berna. I suoi interventi hanno permesso di risparmiare centinaia di milioni di franchi.

Secondo quanto indicato da Mister Prezzi è stato possibile concludere accordi consensuali a favore della clientela con i gestori delle reti di gas ad alta pressione, un fornitore di teleriscaldamento, la Posta, il principale fornitore di servizi di pagamento senza contanti e varie piattaforme digitali.

Non si è invece riusciti a raggiungere una soluzione contrattuale con la piattaforma di prenotazione alberghiera Booking.com, motivo per cui Meierhans ha emesso una decisione per obbligarla a ridurre le sue percentuali di commissione medie. Contro tale decisione l’azienda ha intrapreso un’azione legale che è tuttora in corso.

Fra i successi ottenuti l’anno scorso dal Sorvegliante dei prezzi si annovera anche l’accordo con le FFS sui contingenti di biglietti risparmio per il 2025 e il 2026. Gli sconti offerti in entrambi gli anni sul prezzo normale ammontano ad almeno 50 milioni di franchi all’anno.

Il numero di casi sulle tasse dell’acqua, delle acque di scarico e dei rifiuti è stato molto elevato (365): in circa il 45% di essi Meierhans ha chiesto adeguamenti, che, essendo stati spesso presi in considerazione, hanno reso possibile aumenti di prezzo inferiori a quelli previsti per molti degli interessati. Considerando tutti i temi, le sue proposte hanno permesso di risparmiare complessivamente ben più di 100 milioni di franchi, è stato sottolineato.

Per quanto riguarda il settore sanitario, dove i premi delle casse malati sono nuovamente aumentati in modo significativo, il lavoro pluriennale del Sorvegliante dei prezzi – caratterizzato da analisi, proposte concrete e ripetute richieste a tutti i decisori – ha tuttavia contribuito anche nel 2025 a ridurre notevolmente i costi.

Nel 2026 Mister Prezzi manterrà il suo attuale orientamento, è stato indicato. Seguirà inoltre con attenzione l’introduzione della nuova tariffa medica TARDOC. Infine, avvierà i preparativi necessari per le tasse di sdoganamento di tutti gli spedizionieri, che in futuro saranno di sua competenza.

