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Moka Day, festa il 21 aprile in tutto il mondo

Keystone-SDA

Nasce la giornata internazionale della moka, ricorrenza indetta, a partire da quest'anno, per il 21 aprile. L'iniziativa di celebrazione coincide con la Giornata Mondiale della Creatività e dell'Innovazione.

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(Keystone-ATS) Oggi la moka, nata dall’intuizione di Alfonso Bialetti nel 1933, “rimane – informa una nota – uno dei metodi di preparazione del caffè più diffusi a livello globale”.

“In Italia – segnalano i promotori della giornata- la moka è presente in quasi il 90% delle case mentre il suo mercato globale continua a crescere, con un tasso medio annuo di circa il 7%.”

Quello della moka è un rituale che non teme il tempo e nonostante l’avvento di nuove tecnologie, il consumatore cerca l’autenticità che solo questo strumento sa offrire, si legge nelle motivazioni della giornata.

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