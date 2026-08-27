Morto in carcere all’Aja ex comandante serbo-bosniaco Ratko Mladic

Keystone-SDA

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È morto il generale Ratko Mladić, il comandante dei serbo bosniaci condannato all'ergastolo all'Aja per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Ne danno confermano i media serbi.

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(Keystone-ATS) Mladić è morto in un ospedale penitenziario all’Aja all’età di 83 anni, ha dichiarato Lidija Pavićević, sottosegretaria di Stato presso il Ministero dei Diritti Umani e delle Minoranze della Serbia, affermando di aver ricevuto l’informazione dal figlio dell’ex comandante, Darko Mladić, citato dall’agenzia Tanjug.

Condannato all’ergastolo nel 2017, dal 2024, Mladić era detenuto in un ospedale psichiatrico all’Aja, dove era costretto a letto da un anno e mezzo. Negli ultimi mesi la Serbia ne aveva chiesto il rilascio umanitario per motivi di salute, in quanto malato terminale e vittima di uno o due ictus, ma il Meccanismo per i tribunali penali dell’Aia ha respinto le richieste, affermando che in carcere riceveva le cure (palliative) necessarie.