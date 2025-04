Mosca, ‘cessate il fuoco se considerata realtà sul terreno’

Keystone-SDA

La Russia è "pronta a un cessate il fuoco" che tenga conto della "realtà" sul terreno, e la sua posizione è stata "percepita con comprensione" dagli Usa. Lo ha detto il segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale russo, Serghei Shoigu.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Siamo pronti a un cessate il fuoco, a una tregua e a colloqui di pace, ma solo se i nostri interessi e la realtà sul terreno sono pienamente presi in considerazione”, ha affermato Shoigu in un’intervista all’agenzia Tass.

“La nostra posizione – ha aggiunto – è stata trasmessa all’amministrazione Usa ed è stata percepita con comprensione”.

L’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Kaja Kallas ha da parte sua scritto su X che “Mentre afferma di cercare la pace, la Russia ha lanciato un attacco aereo mortale su Kiev. Questa non è una ricerca della pace, ma una sua presa in giro. Il vero ostacolo non è l’Ucraina, ma la Russia, i cui obiettivi bellici non sono cambiati.”