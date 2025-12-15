Mosca dichiara organizzazione estremista band punk-rock Pussy Riot

Keystone-SDA

Un tribunale di Mosca ha accolto la richiesta della Procura generale di dichiarare "organizzazione estremista" la band punk-rock Pussy Riot, nota per la partecipazione a numerose azioni di protesta contro le autorità.

1 minuto

(Keystone-ATS) “La mozione del vice procuratore generale russo è stata accolta e la band punk-rock Pussy Riot è stata designata come organizzazione estremista”, ha dichiarato il giudice, citato dall’agenzia Interfax. Il procedimento si è svolto a porte chiuse, come richiesto dalla Procura.

Fondata in Russia nel 2011, la band, di ispirazione femminista, si è esibita nell’ambito di proteste non autorizzate. Il gruppo divenne famoso per un flash mob del 2012, in cui le componenti si esibirono nella chiesa del Cristo Salvatore di Mosca per protestare contro l’allineamento delle posizioni del governo e del Patriarcato sui diritti delle donne. Tre componenti del gruppo – Nadezhda Tolokonnikova, Maria Alyochina e Ekaterina Samucevich – furono arrestate con l’accusa di teppismo motivato da odio religioso e condannate a due anni di carcere.

Nel corso degli anni la maggior parte dei membri del collettivo di artisti ha lasciato la Russia, per sottrarsi ai numerosi procedimenti penali e amministrativi avviati nei loro confronti. A settembre di quest’anno, cinque membri del gruppo sono stati condannati in contumacia per “fake news” sull’esercito russo con pene detentive da otto a 15 anni.