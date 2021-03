Lexi, un robot all'università

Nel 2019, un robot è stato usato per la prima volta in via sperimentale durante le lezioni all'Università di San Gallo (HSG).

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 febbraio 2021 - 08:00

Altra lingua: 1 Deutsch (de) "Lexi": Ein Roboter als Vorlesungsassistent

Altri sviluppi Altri sviluppi Perché lo scioglimento dei ghiacciai ci riguarda tutti I ghiacciai alpini potrebbero scomparire. Le conseguenze si faranno sentire non solo sulle montagne della Svizzera, ma in tutta Europa.