La Svizzera si sta seccando

In Engadina, il Cantone Grigioni ha coperto un ghiacciaio per proteggerlo dallo scioglimento. Frieder Blickle/laif

Acqua a 24 gradi sulle sponde del Lago Lemano a Ginevra. © Keystone / Salvatore Di Nolfi

Pompieri durante una consegna d'acqua per il bestiame su un alpeggio. Il trasporto in elicottero è garantito dall'esercito. © Keystone / Urs Flueeler

In città fa troppo caldo: chi abita a Zurigo spesso scappa al fiume. © Keystone / Christian Beutler

Sistema d'irrigazione in un campo del Cantone Argovia. © Keystone / Michael Buholzer

Passanti si rinfrescano presso una fontana vicino alla sede dell'ONU, a Ginevra. © Keystone / Martial Trezzini

Barca in secca al Lac de Brenets, al confine con la Francia. Keystone / Anthony Anex

I nastri indicano il divieto di accendere fuochi. © Keystone / Anthony Anex

Al lavoro con un ventilatore: normale in molti Paesi, ma una novità per tante persone in Svizzera. Anthony Anex

Bagnanti si godono le temperature più piacevoli della sera sul Lago Lemano. © Keystone / Jean-christophe Bott

Il paesaggio è giallo come quello toscano. I laghi si riscaldano. Dai ghiacciai emergono corpi dispersi da decenni. L'estate 2022 in Svizzera è stata finora un lungo periodo di calura insistente, senza quasi un momento di sollievo. La pioggia, infatti, è merce rara da molti mesi.

13 agosto 2022

Helen James Nata in Inghilterra, vivo in Svizzera dal 1994. Mi sono formata come graphic designer a Zurigo tra il 1997 e il 2002. Recentemente mi occupo di elaborazione di immagini e ho raggiunto il team di swissinfo.ch nel marzo del 2017. Balz Rigendinger La Svizzera ha molte sfaccettature e ognuno racconta innumerevoli storie. Mi interessa questo Paese per la sua varietà. Racconto con piacere della sua agricoltura e delle sue banche, di diplomazia e di lotta svizzera, ma anche delle sue eccellenze industriali e culturali. Helen James, Balz Rigendinger mit SRF und SDA

Le regioni occidentali e meridionali della Svizzera sono quelle più colpite dall'assenza di precipitazioni, scarse per tutto l'anno rispetto alla media climatica. Sono state inferiori del 54%, indica il servizio meteorologico Meteonews. Nel sud del Paese, secondo l'idrologo Massimiliano Zappa, si tratta della peggiore carenza d'acqua da quando sono iniziate le misurazioni. A nord, già la primavera è stata secca.

Stando all'Ufficio federale dell'ambiente, in tutto il territorio svizzero si registra un deficit di umidità del suolo, una grave siccità nelle foreste, un livello dei laghi basso e un aumento della temperatura delle acque. Alcune falde acquifere raggiungono livelli preoccupanti.

Questa settimana, responsabile dell'ulteriore siccità è l'alta pressione denominata "Oscar". Il sistema insediatosi a nord della Svizzera continua a mantenere il tempo estivo stabile. Oscar domina su un regno da cui la pioggia sembra essere stata bandita.

Acqua in elicottero

A causa della mancanza di precipitazioni, l'esercito ha iniziato a trasportare acqua in elicottero verso molti alpeggi in diversi Cantoni, soprattutto per il benessere degli animali (perlomeno di quelli che sono rimasti in quota).

Il rischio di incendi boschivi è elevato quasi ovunque. La cartina compilata dall'Ufficio federale dell'ambienteLink esterno è colorata di rosso. Il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto è in vigore nella maggior parte del Paese.

Paesaggio "toscano"

Il riscaldamento globale ha cambiato visibilmente il paesaggio della Svizzera negli ultimi 20 anni, ha sottolineato questa settimana la Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio. Secondo la fondazione, il paesaggio dell'Altopiano centrale assomiglia sempre di più a quello toscano.

La prevalenza del colore verde in estate sta diminuendo e le tonalità chiare del giallo e del marrone diventano sempre più preponderanti. Il giallo-oro dei campi salta agli occhi, così come quello delle foglie scolorite degli alberi decidui nelle foreste. È un paesaggio che ci si aspetterebbe di trovare nelle valli aride dell'Italia centrale, non nell'Altopiano svizzero.

Le acque si riscaldano e molti corsi d'acqua sono in secca. I pesci che necessitano un ambiente più fresco stanno soffrendo. Tuttavia, non si è ancora verificata una mortalità di massa come quella del 2018, grazie anche alle numerose notti un po' più fresche.

A risentire delle temperature più alte dell'acqua sono anche i bagnanti e le bagnanti. In alcuni luoghi di balneazione si stanno infatti diffondendo le alghe e le pulci delle anatre, parassiti che provocano fastidiose dermatiti.

Durata insolita

Meteosvizzera, l'Ufficio federale di meteorologia, sottolinea che le ondate di calore degli ultimi mesi sono state eccezionali non solo per i picchi di temperatura, ma anche per la durata e per l'intensità, misurata in temperature medie giornaliere.

Reperti "glaciali"

A causa dello scioglimento dei ghiacciai, sempre più spesso vengono alla luce corpi di persone scomparse da decenni. Il 26 luglio, non lontano dal Cervino, sono tornati alla luce i resti mummificati di un alpinista. Questa settimana, uno scheletro umano è stato trovato presso un altro ghiacciaio in Vallese. Il 4 agosto, dal ghiacciaio dell'Aletsch, sempre in Vallese, sono emersi i resti di un aereo da turismo precipitato nel 1968. Un proiettile d'artiglieria inesploso è invece spuntato dal ghiaccio nei pressi di Zermatt.

Fino a quanto durerà? Finora esperti ed esperte di meteorologia indicano che non ci sono seganli di precipitazioni diffuse sul breve termine.

Traduzione dal tedesco: Zeno Zoccatelli