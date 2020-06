"Rom, l'instancabile ricerca del paradiso"

Quando Danut veniva a Losanna, dormiva il più spesso possibile all'aperto, per risparmiare i 5 franchi che avrebbe dovuto pagare per un letto in un dormitorio. © Yves Leresche

Tra il 2010 e il 2019 i migranti rom facevano regolarmente avanti e indietro tra la Svizzera e il loro paese d'origine con le linee di autobus internazionali. Il prezzo del biglietto si aggirava sui 100-150 franchi a tragitto, più il costo del bagaglio, calcolato a peso. © Yves Leresche

Danut nel suo villaggio nei pressi di Blaj, al centro della Romania, con uno dei suoi figli. © Yves Leresche

Nel villaggio una volta al mese il postino distribuisce gli assegni familiari (l'equivalente di circa 10 franchi svizzeri per bambino) a Danut e ai suoi vicini, tutti appartenenti alla minoranza rom. © Yves Leresche

Florin e Rita avevano preso l'abitudine di dormire sotto un ponte al riparo dalla pioggia, ma sono stati cacciati dalla polizia losannese, che li ha multati ripetutamente per "campeggio abusivo". La multa si aggirava sui 120 franchi a persona. © Yves Leresche

Alle 22 Florin e Roberto tirano fuori i bagagli che avevano scrupolosamente nascosto. Li affideranno all'alba a loro cugino che rientrerà in Romania con il prossimo autobus. © Yves Leresche

Rita aveva le sue abitudini, nel centro di Losanna: chiedeva regolarmente l'elemosina sulla via pedonale che conduce al McDonald's. © Yves Leresche

Florin, il marito di Rita, aveva scelto l'ingresso della posta di Saint-François per chiedere l'elemosina. Da febbraio 2013, a causa del nuovo regolamento sulla mendicità a Losanna, ha dovuto accettare di allontanarsi di 5 metri dalla porta. © Yves Leresche

Di ritorno nel loro villaggio in Romania, Florin e Rita sono accolti dai loro bambini. © Yves Leresche

Una mattina nella casa di Florin e Rita: il loro figlio maggiore, Samir, è rimasto a letto, mentre il fratello più piccolo, Remus, è uscito presto per andare a scuola. © Yves Leresche

Alcuni migranti rom di passaggio a Losanna dormivano nei parcheggi, nelle loro automobili. Non avendo denaro a sufficienza per pagare un meccanico, riparavano loro stessi le vetture. Qui un'automobile acquistata durante un soggiorno in Polonia. © Yves Leresche

Dopo una giornata passata a chiedere l'elemosina, Maria e sua figlia Leana si riposano fuori dalla città di Losanna, presso il lago. © Yves Leresche

Leana mendicava sul Grand-Pont, in cima alle scale che portano alla metropolitana di Losanna. © Yves Leresche

Dopo un soggiorno di 3 mesi a Losanna, Maria e le sue due figlie, Leana e Tuta, sono rientrate nel loro villaggio, in occasione della festa per loro più importante: la Pasqua ortodossa. © Yves Leresche

Durante i loro soggiorni regolari a Losanna, Mirela e Roberto dormivano quasi sempre all'aperto. © Yves Leresche

La polizia losannese multava sovente i migranti rom di passaggio a Losanna; in questo caso Roberto e Mirela, accompagnati da altre persone del loro villaggio. Le contravvenzioni per campeggio abusivo, fuoco all'aperto, pernottamento in macchina e occupazione di case abbandonate potevano andare dai 100 ai 250 franchi svizzeri. Ogni rom nel corso degli anni ha pagato complessivamente tra i 2000 e i 20'000 franchi di multe. © Yves Leresche

Nel mese di dicembre del 2014, Mirela mendica nel centro di Losanna. © Yves Leresche

Perseguitati dalle multe della polizia losannese, Mirela e Roberto hanno cercato delle soluzioni per dormire nei boschi. © Yves Leresche

Durante i suoi frequenti rientri al paese, Roberto ritrova i suoi quattro bambini, che spesso lo attendono per mesi. © Yves Leresche

All'alba Adam, detto Rococo, 73 anni, dorme tranquillamente in un boschetto vicino a un parcheggio, mentre il resto della famiglia dorme in macchina. © Yves Leresche

Rococo mendicava davanti ai negozi delle grandi marche nel centro di Losanna. © Yves Leresche

Rococo con il suo cappello tradizionale fa un discorso durante il matrimonio di uno dei suoi nipotini. © Yves Leresche

Rococo nella sua piccola casa in Romania. © Yves Leresche

Il fotografo Yves Leresche ha seguito durante cinque anni i rom che chiedevano l'elemosina a Losanna, prima che entrasse in vigore il divieto. Le sue immagini mostrano la vita quotidiana di queste famiglie in Svizzera e nel loro paese d'origine, la Romania.

"Sono infaticabili, perché sono sempre alla ricerca del luogo dove potrebbero guadagnare più soldi, poi si fanno cacciare e cercano fortuna altrove, di nuovo e di nuovo". Il fotografo Yves Leresche si è immerso nella vita quotidiana dei rom che chiedevano l'elemosina a Losanna tra il 2009 e il 2015, prima che questa pratica fosse vietata. Il suo lavoro, intitolato "Roms, la quête infatigables du paradis" (Rom, l'instancabile ricerca del paradiso), mostra la vita di queste persone nelle vie svizzere ma anche a casa loro, in Romania.

Yves Leresche vive a Losanna e lavora come fororeporter indipendente dal 1991. Ha appena vinto lo Swiss Press Photo Award 2020 per le sue immagini dello sciopero delle donne del 14 giugno 2019. End of insertion

"Ho fotografato i rom nei Balcani fin dagli anni Novanta e con la caduta del comunismo mi sono inquietato per il loro futuro", racconta Yves Leresche. "Quando sono arrivati a Losanna, nella mia città, sono stati presto accusati di essere sfruttati dalla mafia e di essere dei falsi mendicanti. Questo mi ha fatto indignare, perché sapevo che non era vero." Per mostrare la vera vita di queste persone, il fotografo comincia a seguirle. Dorme all’aperto con loro, li accompagna quando chiedono l’elemosina e va e viene ripetutamente dalla Romania.

Gli stereotipi negativi impediscono l’accesso al mercato del lavoro

"Per me era importante mostrare la loro vita quotidiana sia in Svizzera che in Romania, perché si capisse che non sono sfruttati", precisa Yves Leresche. "Si tratta di famiglie che vengono qui per propria scelta, per cercare fonti di sostentamento per sopravvivere nel loro paese".

Il divieto della mendicità nel canton Vaud, entrato in vigore nel 2018, ha precipitato questi "veri mendicanti" in una situazione di precarietà ancora più grave e li ha costretti a partire da un giorno all’altro per cercare altre soluzioni, constata il fotografo. "Alcuni di loro hanno trascorso quasi dieci anni in Svizzera, il divieto ha distrutto di colpo legami che hanno costruito con difficoltà e che sarebbero potuti sfociare in un lavoro. "

Yves Leresche osserva che lo schema è sempre lo stesso: i rom arrivano in una città, media e politici strumentalizzano l’esistenza di presunte reti mafiose e poi arrivano i divieti, con la scusa di "proteggere i mendicanti".

Questi stereotipi, legati all'ignoranza della loro situazione, provocano il rigetto da parte della società dei paesi di immigrazione e il loro ripiegamento comunitario, deplora il fotografo. Senza la speranza di trovare lavoro e in situazione d’emergenza, i rom si spostano di nuovo per mendicare e guadagnare il denaro necessario alla sopravvivenza della comunità.

"Questa migrazione economica fatta di andate e ritorni disorienta tutte le strategie di integrazione dei paesi occidentali", spiega Yves Leresche. "Anche questo mi affascina, questa incomprensione culturale: è difficile capire quel che vivono i rom e loro faticano a capire il funzionamento del nostro sistema."