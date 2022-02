Una visita al laboratorio di intelligenza artificiale

Scattare immagini di alta qualità con i nostri smartphone, tradurre testi da una lingua all'altra in pochi secondi, ricevere suggerimenti per musica e film da servizi di streaming - questi sono alcuni dei molti compiti che vengono eseguiti dagli algoritmi, che necessitano di molti dati e di un lungo addestramento per funzionare bene.

Questo contenuto è stato pubblicato il 08 febbraio 2022 - 10:24

Per l'utente medio, spesso non è facile capire cosa sono gli algoritmi e cos'hanno a che fare con l'intelligenza artificiale (IA). I ricercatori e le ricercatrici dell'Istituto di ricerca IdiapLink esterno nel Canton Vallese hanno recentemente sviluppato alcune applicazioni ludiche che dimostrano al pubblico cosa può fare l'IA e come funziona. Un giorno, queste applicazioni potrebbero essere utilizzate per supportare le persone anziane o i disabili.





