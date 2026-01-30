Muore una donna ferita, sale a 46 numero vittime strage di Adamuz

Keystone-SDA

È salito a 46 il numero delle vittime della strage ferroviaria dello scorso 18 gennaio ad Adamuz (Cordoba), lungo la linea dell'alta velocità Madrid-Siviglia.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo quanto ha segnalato la Giunta dell’Andalusia, una donna, che era ricoverata in terapia intensiva all’ospedale ‘Raina Sofia’ di Cordoba, è infatti deceduta.

Attualmente 16 dei 126 feriti nel deragliamento di un treno Iryo e il successivo scontro con un Alvia – sui quali viaggiavano complessivamente 480 persone – sono ancora ricoverati in ospedali a Cordoba, Huelva, Siviglia e Malaga, due dei quali in unità di terapia intensiva.