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Musk interrompe la relazione con la madre di quattro dei suoi figli

Keystone-SDA

L'imprenditore americano Elon Musk ha interrotto bruscamente la relazione con Shivon Zilis, sua compagna e confidente di lunga data, che ha lavorato per diverse delle sue aziende nonché madre di quattro dei suoi dodici figli. Lo riporta il Washington Post.

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(Keystone-ATS) Secondo Zilis, si è trattato di un cambiamento repentino.”Siamo passati dall’amore alla rottura nel giro di una settimana, senza alcun preavviso”, ha rivelato sottolineando di augurarsi che lei e l’uomo più ricco del mondo possano “rimanere ottimi amici e genitori collaborativi”. Zilis, che ha ricoperto ruoli dirigenziali e di consulenza nelle aziende di Musk, negli ultimi anni è apparsa al suo fianco in occasione di incontri riservati all’élite politica. A maggio ha testimoniato durante il clamoroso processo che ha visto contrapposti il patron di Tesla e gli altri co-fondatori di OpenAI.

Musk ha alle spalle una storia di relazioni sentimentali turbolente, da cui sono nati almeno dodici figli e che hanno dato luogo a diverse battaglie per l’affidamento. Come da lei stessa dichiarato in sede di testimonianza, nel 2020 Musk si offrì di donare il proprio sperma a Zilis per concepire figli tramite fecondazione in vitro. La coppia ha poi avuto due gemelli nel 2021. Zillis ha rivelato la rottura su X scrivendo: “C’è un grande senso di perdita, ma per fortuna abbiamo dato vita a quattro splendidi piccoli amori della mia vita”.

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